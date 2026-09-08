Vrouw (88) beroofd door nepagenten: jongen uit Ossendrecht opgepakt

Een 88-jarige vrouw uit Etten-Leur is maandagavond beroofd door nepagenten. Kort daarna werden een minderjarige jongen uit Ossendrecht en 24-jarige man uit Rotterdam in Zevenbergschen Hoek aangehouden.

Een van de twee verdachten belde maandagavond rond negen uur aan bij het huis van de oudere vrouw in Etten-Leur. Gekleed als politieagent vroeg hij de vrouw om kostbare spullen.

Nadat hij weg was, riep de vrouw om hulp. Buren belden de politie en gaven een signalement door, waarop agenten meteen met meerdere eenheden op zoek gingen naar de dader.

Kostbare spullen gevonden

Tijdens de zoekactie controleerden ze een auto waar de minderjarige jongen uit Ossendracht en een 24-jarige man uit Rotterdam in zaten. In het voertuig lagen verschillende kostbare spullen, waarvan een deel volgens de politie mogelijk is gestolen.

De verdachten zitten vast. De politie onderzoekt of de twee ook betrokken waren bij andere situaties met nepagenten.