PSV-wedstrijden tegen Heerenveen en Cambuur verplaatst

De KNVB heeft het speelschema van PSV aangepast. Twee wedstrijden zijn met een dag verschoven om rekening te houden met Europese competities.

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PSV speelt de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen nu op vrijdag 9 oktober. Oorspronkelijk stond dit duel gepland voor zaterdag 10 oktober. De wedstrijd begint om acht uur ’s avonds.

Ook het duel tegen SC Cambuur is verplaatst. Deze wedstrijd in november gaat van zaterdag 7 naar zondag 8 november. Ook dit duel begint om acht uur ’s avonds.

Aanpassingen voor Europese agenda

De wijzigingen zijn doorgevoerd om beter aan te sluiten bij de Europese competities. De KNVB heeft eerder al andere wedstrijden van PSV aangepast, waaronder die tegen FC Twente en Sparta Rotterdam.

De veranderingen in het schema kunnen invloed hebben op de plannen van supporters. Zorg dus dat je goed controleert wanneer je kaarten hebt voor een van deze wedstrijden.