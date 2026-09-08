Justin Hoogma maandenlang uitgeschakeld door knieblessure

Justin Hoogma, verdediger bij Willem II, heeft een zware knieblessure opgelopen en zal meerdere maanden moeten revalideren. Dit betekent dat hij voorlopig niet inzetbaar is voor het team.

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Justin Hoogma heeft tijdens een onderzoek te horen gekregen dat hij een ernstige blessure aan zijn knie heeft. De verdediger van Willem II staat daardoor voor een lange periode aan de kant. Het herstelproces zal meerdere maanden in beslag nemen, wat een flinke klap betekent voor hem en voor zijn team.

De blessure zorgt ervoor dat Hoogma de komende tijd niet op het veld kan staan. Hij zal zich volledig richten op zijn revalidatie om zo goed mogelijk terug te keren. Hoogma speelt sinds enige tijd voor Willem II en is een belangrijke speler in de verdediging.

Voor Willem II komt het nieuws op een ongelegen moment, omdat het team momenteel druk bezig is met de competitie. De afwezigheid van Hoogma betekent dat er mogelijk wijzigingen moeten worden doorgevoerd in de opstelling.

Hoe lang de revalidatie exact zal duren, is nog niet duidelijk. De medische staf van Willem II zal Hoogma blijven ondersteunen tijdens zijn herstelproces.