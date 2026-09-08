Hoogste punt Dorpshuis Loon op Zand bereikt

In Loon op Zand is het hoogste punt van het nieuwe Dorpshuis bereikt. Bouwers en betrokkenen vierden deze mijlpaal met een gezamenlijk moment.

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Het nieuwe Dorpshuis in Loon op Zand heeft een belangrijke mijlpaal bereikt: het hoogste punt van de bouw is af. Hoofdaannemer BM van Houwelingen, Hoppenbrouwers Techniek en Van den Buijs Installaties stonden samen met wethouder Marc Budel en Kees Roelofs van de Stichting Dorpshuis Loon op Zand stil bij dit moment.

De bouw van het Dorpshuis is al flink gevorderd. Het fundament en de contouren van het gebouw zijn zichtbaar en vormen de basis voor de afronding van het project. Met een toast spraken de aanwezigen hun vertrouwen uit in de verdere voortgang van de bouw.

Mijlpalen in de bouw

Het Dorpshuis wordt een belangrijk ontmoetingspunt voor de inwoners van Loon op Zand. Het bereiken van het hoogste punt markeert niet alleen een bouwkundig succes, maar ook een stap dichter bij de oplevering van deze nieuwe voorziening.

Het gebouw krijgt een centrale rol in de gemeenschap, met ruimte voor verschillende activiteiten en evenementen. De betrokken partijen benadrukken het belang van samenwerking om het project succesvol te voltooien.

De exacte opleverdatum van het Dorpshuis is nog niet bekend. Tot die tijd wordt verder gewerkt aan de afwerking en inrichting van het pand.