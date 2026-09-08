Woondag Breda toont woonkansen voor iedereen

Breda organiseert op zaterdag 21 november de eerste Woondag Breda. In de Grote Kerk presenteren de gemeente, makelaars en woningcorporaties woonmogelijkheden en nieuwbouwprojecten. Bezoekers krijgen advies over verduurzaming, financiële regelingen en mantelzorgwoningen.

Gevonden voor jou

De Woondag Breda biedt inwoners de kans om zich te oriënteren op hun woonmogelijkheden. Van starters tot senioren, iedereen kan in de Grote Kerk terecht voor praktische informatie en persoonlijk advies. Het evenement is bedoeld om inspiratie te bieden en mensen te helpen bij het maken van hun volgende woonstap.

Naast het actuele aanbod van nieuwe huur- en koopwoningen, krijgen bezoekers ook informatie over het verduurzamen van hun woning. Experts van de gemeente Breda, woningcorporaties en projectontwikkelaars staan klaar om vragen te beantwoorden. Ook zijn er financieringsmogelijkheden, subsidies en leningen beschikbaar om woonwensen te verwezenlijken.

Nieuw stadsdeel in ontwikkeling

De gemeente Breda benadrukt haar ambitie om de stad verder te laten groeien. In deze bestuursperiode moeten 7.000 nieuwe woningen gebouwd worden. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van ’t Zoet, een nieuw stadsdeel vlakbij de binnenstad. Volgens de wethouder wonen draait het om levendige wijken waar iedereen prettig kan wonen.

De Woondag vindt plaats op zaterdag 21 november van elf uur ’s ochtends tot half vier ’s middags. Het evenement is gratis toegankelijk en wordt gehouden in de Grote Kerk in Breda. Aanmelden kan via de website van de Woondag.