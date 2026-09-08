Subsidie voor isolatie koopwoningen in Best

Eigenaren van woningen in Best met energielabel D of lager kunnen subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. De regeling geldt voor huizen met een lagere WOZ-waarde en slecht geïsoleerde onderdelen.

Gevonden voor jou

De gemeente Best biedt subsidie aan huiseigenaren die hun woning willen isoleren. Dit geldt voor woningen met energielabel D of lager of huizen met minstens twee slecht geïsoleerde onderdelen. Daarnaast mag de WOZ-waarde van de woning niet hoger zijn dan 484.000 euro, gebaseerd op het peiljaar 2022.

De subsidie varieert afhankelijk van hoe de isolatie wordt uitgevoerd. Laat je de isolatie door een bedrijf doen, dan kun je 1.500 euro ontvangen voor één maatregel en 2.250 euro voor twee of meer maatregelen. Kies je ervoor om zelf het isolatiemateriaal aan te schaffen, dan krijg je maximaal 750 euro. Er is ook extra subsidie beschikbaar voor milieuvriendelijk isoleren met biobased (natuurlijke) materialen of voor huishoudens met een laag inkomen.

Informatie via brief

Huishoudens die voldoen aan de voorwaarden hebben onlangs een brief ontvangen van de gemeente. Wie geen brief heeft gekregen maar denkt in aanmerking te komen, kan contact opnemen met de gemeente. De gemeente weet niet bij alle woningen of ze slecht geïsoleerde onderdelen hebben.

De subsidie is beschikbaar voor werkzaamheden die zijn gestart vanaf 1 januari 2025. Vanaf begin 2027 wordt het ook mogelijk om de subsidie direct op de factuur te laten verrekenen. Dit kan het proces gemakkelijker maken voor bewoners.

Let op voor misleiding

De gemeente benadrukt dat zij geen bedrijven langsstuurt om isolatie of subsidies aan te bieden. Als er toch iemand aan de deur komt, hoef je niet direct te beslissen. Bij het ondertekenen van een overeenkomst heb je altijd een bedenktijd van veertien dagen.

Meer informatie over de subsidie en de aanvraagprocedure is te vinden via het Regionaal Energieloket. Overweeg je de subsidie aan te vragen maar heb je geen brief ontvangen? Dan kun je contact opnemen met de gemeente Best via hun e-mailadres.