Eerste bewoners AZC Nuenen gearriveerd

Het AZC in Nuenen heeft op dinsdag 8 september de eerste bewoners verwelkomd. Het gaat om 56 vluchtelingen, die samen met anderen over meerdere dagen aankomen. De opvanglocatie biedt plaats aan 159 mensen en blijft vijf tot tien jaar open.

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Het asielzoekerscentrum aan de Pastoorsmast in Nuenen heeft ruimte voor 159 mensen. De aankomst van de bewoners is kleinschalig georganiseerd, verspreid over drie dagen. Na de eerste 56 bewoners op 8 september komen er woensdag nog 46 mensen aan, gevolgd door 37 op vrijdag. De laatste 20 personen arriveren in de weken daarna.

De groep is divers, met mensen uit 21 verschillende landen. Syrische vluchtelingen vormen de grootste groep, samen met mensen uit onder andere Eritrea, Pakistan en Iran. In totaal gaat het om 26 gezinnen, negen vrouwen en 34 mannen die alleen reizen. Verder zijn er 41 kinderen, waarvan acht tieners naar het middelbaar onderwijs gaan.

Schoolplaatsen en vrijwilligers

Voor de kinderen wordt samen met scholen gezocht naar een passende plek. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van de bewoners. Ongeveer 85 inwoners van Nuenen hebben zich al aangemeld, onder andere om de nieuwkomers wegwijs te maken in het dorp en hen te helpen met de Nederlandse taal.

De bewoners komen vanuit verschillende opvanglocaties, zoals Ter Apel en Laarbeek. Een groot deel van hen verblijft al langer in Nederland en zit in het traject naar een verblijfsstatus. Een kleinere groep is net aangekomen en doorgestuurd na screening.

Open dag tijdens Burendag

Op zaterdag 26 september organiseert het AZC een open dag tijdens landelijke Burendag. Van één tot vier uur ’s middags kunnen inwoners het centrum bezoeken, medewerkers ontmoeten en meer leren over het dagelijks leven binnen de opvang.

Het COA en de gemeente willen een goede relatie met de omgeving behouden. Regelmatig wordt een overleg gehouden met direct omwonenden om vragen en zorgen te bespreken. Het volgende overleg vindt binnenkort plaats.