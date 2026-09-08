Geen chemokar bij Milieustraat Vught
De chemokar staat woensdag 9 september niet op de Milieustraat in Vught. Vanaf zaterdag 12 september is de chemokar weer aanwezig, meldt de afvalstoffendienst.
Inwoners van Vught die chemisch afval willen inleveren, moeten rekening houden met een tijdelijke afwezigheid van de chemokar. Woensdag 9 september zal de chemokar niet op de Milieustraat staan, zoals gebruikelijk.
De afvalstoffendienst heeft de wijziging ook gedeeld via de Afvalstoffendienst-app. Hierin kunnen inwoners updates en praktische informatie over afvalinzameling vinden.
Vanaf zaterdag weer beschikbaar
Op zaterdag 12 september is de chemokar weer aanwezig op de Milieustraat. Dit betekent dat inwoners vanaf die dag hun chemisch afval weer op de gebruikelijke wijze kunnen inleveren.
Het is belangrijk om chemisch afval, zoals verf, batterijen en olie, correct af te voeren. Dit voorkomt schade aan het milieu. Door het afval via de chemokar in te leveren, wordt het op de juiste manier verwerkt.
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