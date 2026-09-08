Geen chemokar bij Milieustraat Vught

De chemokar staat woensdag 9 september niet op de Milieustraat in Vught. Vanaf zaterdag 12 september is de chemokar weer aanwezig, meldt de afvalstoffendienst.

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Inwoners van Vught die chemisch afval willen inleveren, moeten rekening houden met een tijdelijke afwezigheid van de chemokar. Woensdag 9 september zal de chemokar niet op de Milieustraat staan, zoals gebruikelijk.

Vanaf zaterdag weer beschikbaar Op zaterdag 12 september is de chemokar weer aanwezig op de Milieustraat. Dit betekent dat inwoners vanaf die dag hun chemisch afval weer op de gebruikelijke wijze kunnen inleveren.

Het is belangrijk om chemisch afval, zoals verf, batterijen en olie, correct af te voeren. Dit voorkomt schade aan het milieu. Door het afval via de chemokar in te leveren, wordt het op de juiste manier verwerkt.