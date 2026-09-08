Gemeente Zundert onderzoekt betere exploitatie De Schroef

De gemeente Zundert start een onderzoek naar de optimale exploitatie van cultuurcentrum De Schroef. Met een businesscase wordt bekeken of extra investeringen bij de renovatie zorgen voor een efficiënter gebruik op lange termijn. De renovatie stond al gepland, maar de ontwerpfase ligt voorlopig stil.

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Het college van burgemeester en wethouders wil samen met de beoogde exploitant van De Schroef onderzoeken hoe het gebouw na renovatie financieel sterker kan staan. Met een businesscase wordt gekeken welke voorzieningen en aanpassingen nu al doorgevoerd moeten worden om het gebouw beter benut te maken. Ook wordt bekeken welke kosten en opbrengsten daarbij horen.

Voor de renovatie van De Schroef werd eind 2025 al ruim 3,9 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit budget biedt ruimte voor een sobere renovatie, maar laat geen extra investeringen toe. Tijdens de ontwerpfase werd duidelijk dat bepaalde voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor een goed exploitabel gebouw, niet binnen dit budget passen.

Voorzieningen voor betere exploitatie

Met extra voorzieningen, zoals een mobiele tribune, horeca-inventaris en een licht- en geluidsinstallatie, kan De Schroef meer organisaties huisvesten en daarmee financieel sterker worden. Vooral het vervangen van het verhoogde podium door een uitschuifbare tribune maakt de theaterzaal flexibeler in gebruik. Ook wordt onderzocht of bijvoorbeeld een buitenschoolse opvang in het gebouw kan worden gevestigd.

Op basis van de resultaten van de businesscase besluit het college of de gemeenteraad gevraagd wordt om aanvullend budget beschikbaar te stellen. Dit betekent dat de ontwerpfase voorlopig stil ligt, zodat eventuele extra voorzieningen direct in het ontwerp kunnen worden meegenomen.

Opening schuift naar 2028

Door het onderzoek wordt de geplande opening van De Schroef uitgesteld. Het gebouw zou aanvankelijk eerder klaar zijn, maar de opening wordt nu voorzien in de tweede helft van 2028. Het college benadrukt dat zorgvuldigheid en toekomstbestendigheid voorop staan bij de renovatie.