Feest bij Corry Konings en ezel Pleun doodgeschoten: dit gebeurde vandaag

Zangeres Corry Konings viert dinsdag haar 75ste verjaardag. De zangeres, die in 1976 doorbrak met Ik krijg een heel apart gevoel van binnen, blaakt nog steeds van de energie en staat ook op haar verjaardag gewoon op het podium.

Aan het hek hangen grote paarse ballonnen. Het is duidelijk dat het feest is in huize Konings. Aan de keukentafel met koffie en taart blikt ze terug op vijftig jaar carrière, precies zo lang als Omroep Brabant bestaat. Stilzitten doet ze niet: ze werkt momenteel in de studio aan een nieuwe single. Lees haar verhaal hier.

Dan schokkend dierennieuws uit Baarle-Nassau. Het twee weken oude ezeltje Pleun, dat maandag verdween bij Het Ezelpaleis, is dinsdagmiddag dood teruggevonden in de wei van de ezelopvang. Volgens eigenaresse Marlhene Mouws is het veulentje doodgeschoten en zwaar toegetakeld terug in de wei gegooid. Boven de rechter achterpoot is een kogelgat te zien en een oogje hing eruit. Marlhene, die in shock is, doet aangifte bij de politie. Het is de tweede keer in twee maanden dat de ezelopvang met een verdrietig overlijden te maken krijgt. Hier lees je het hele verhaal.

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Het was dinsdag een belangrijke dag voor chipmachinefabrikant ASML. Het bedrijf vierde dinsdagmiddag de officiële start van de bouw op de Brainport Industries Campus, waar op termijn twintigduizend mensen moeten gaan werken. Bij de feestelijke bijeenkomst waren onder meer premier Rob Jetten en voormalig minister-president Dick Schoof aanwezig. In 2028 moeten de eerste gebouwen klaar zijn voor ruim duizend medewerkers. De plannen gaan wel door ondanks vier bezwaarschriften bij de Raad van State tegen besluiten van gemeente en provincie. Lees hier het hele verhaal.

Cees Smulders zorgt ervoor dat bewoners van aanleunwoningen bij voormalig verzorgingshuis Den Herdgang in Tilburg niet aan hun lot worden overgelaten. Na de sluiting vorig jaar dreigden alle voorzieningen te verdwijnen, maar Cees blaast het oude verzorgingshuis nieuw leven in. Dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers kunnen Annie Nieuwlands en Paula Cols er nog steeds terecht voor maaltijden, een knipbeurt of gewoon een praatje. Met subsidie van de gemeente houdt Cees het driegangendiner betaalbaar op 12,50 euro. Ook de prikpost blijft behouden, zij het deels gebruikt door tattoo-artiesten. Check het verhaal hier.

En tot slot naar Helmond. Daar overleed een 56-jarige fietser maandagavond na een aanrijding met een auto op de Wethouder van Wellaan. Door de klap belandden de fietser en zijn fiets veertig meter verderop. Meerdere ambulances, de brandweer en een traumahelikopter rukten uit, maar in de nacht overleed de man aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Hier lees je het verhaal.