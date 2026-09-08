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Brand in appartement in Eindhoven, flat gedeeltelijk ontruimd

Vandaag om 21:10 • Aangepast vandaag om 22:17

In een appartement in een flat aan de Boschdijk in Eindhoven heeft dinsdagavond brand gewoed. Omliggende appartementen zijn vanwege de flinke rookontwikkeling ontruimd. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bewoonster van het appartement waar de brand woedde, zou volgens omstanders op de ramen hebben gebonkt en om hulp hebben geroepen. De hulpdiensten rukten daarom groots uit.

De brandweer zette een hoogwerker in om haar naar beneden te halen. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, die bij het Beursgebouw landde. Toen brandweerlieden de deur van het appartement forceerden, vonden ze niemand.

Volgens getuigen zou de vrouw te voet zijn gevlucht. De politie is in de omgeving naar haar op zoek en in haar huis wordt onderzoek gedaan. De Boschdijk is afgesloten.

  • Foto: Persbureau Heitink.
    Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.

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