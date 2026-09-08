Eindhovense flat deels ontruimd om brand, buren horen schreeuw om hulp

In een appartement in een flat aan de Boschdijk in Eindhoven heeft dinsdagavond brand gewoed. Omliggende appartementen zijn vanwege de flinke rookontwikkeling ontruimd. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd.

De bewoonster van het appartement waar de brand woedde, zou volgens omstanders op de ramen hebben gebonkt en om hulp hebben geroepen. De hulpdiensten rukten daarom groots uit.

De brandweer zette een hoogwerker in om haar naar beneden te halen. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, die bij het Beursgebouw landde. Toen brandweerlieden de deur van het appartement forceerden, vonden ze niemand.

Volgens getuigen zou de vrouw te voet zijn gevlucht. De politie is in de omgeving naar haar op zoek en in haar huis wordt onderzoek gedaan. De Boschdijk is afgesloten.