Britse man valt voor AI-vrouw en raakt dakloos, Friso helpt hem er bovenop

De 34-jarige Friso Poldervaart uit Drunen heeft een gepensioneerde Brit geholpen die in Thailand alles kwijtraakte door een romantische oplichting. Dat schrijft de Britse krant Daily Mail. Friso, medeoprichter van de Bangkok Community Help Foundation, voorkwam dat de man in een Thaise cel belandde en hielp hem terug naar het Verenigd Koninkrijk. "Hij vertelde me: Eindelijk had ik iemand die om me gaf.”

Poldervaart woont al jaren in Thailand. In coronatijd richtte hij er de Bangkok Community Help Foundation op. De afgelopen jaren hielp die stichting een miljoen mensen in armoede. Omroep Brabant bezocht Friso al eerder voor de tv-serie ‘Vergezocht’. Romantische oplichtingszaak

Nu hielp Friso vanuit die stichting de 68-jarige Simon Charles Hill. Hill komt uit het Verenigd Koninkrijk, maar woonde in Bangkok. Na zijn scheiding raakte hij online in gesprek met een persoon die zich voordeed als de Amerikaanse Emily Smith. Ze stuurde hem foto’s van zichzelf in sportkleding en bouwde een band met hem op. De foto’s bleken gemaakt met AI.

Bekijk het verhaal van Friso in Bangkok én de verhalen van andere Brabanders in het buitenland in de serie Vergezocht. Gratis en reclamevrij te bekijken op onze streamingdienst Brabant+.

De ‘vrouw’ zou een erfenis krijgen, maar daarvoor moest ze eerst kosten betalen. Hill besloot haar te helpen en maakte zijn volledige pensioen over naar de oplichters. Hij kon daardoor zijn huur en rekeningen niet meer betalen en werd uit zijn huis en appartement gezet.

De AI-foto die de oplichters gebruikten

Bijna de cel in

De organisatie van Friso vond hem toen hij een paar nachten in de lobby van een hotel had geslapen. Hill had zijn visum overschreden en zou eigenlijk in vreemdelingendetentie terechtkomen. Friso stak daar een stokje voor en bracht hem naar het opvangcentrum van zijn organisatie. Daar kreeg hij eten en onderdak. Na bijna twee maanden regelen en geld inzamelen kon Hill terug naar het Verenigd Koninkrijk. Friso vertelt aan de Britse krant Daily Mail dat Hill radeloos was. “Ik dacht dat er niets meer was, en toen verscheen jij”, zou hij hebben gezegd.

Friso en zijn organisatie zijn trots op wat ze hebben bereikt (via Facebook).

Nigeriaanse rekening

Volgens Friso zijn romantische oplichters vaak op zoek naar ouderen en mensen die weinig sociale contacten hebben. Eerst bouwen ze een vertrouwensband op. Daarna vragen ze steeds meer geld. “Hij gaf toe dat hij soms vermoedde dat hij werd opgelicht, maar hij wilde het niet geloven omdat de relatie hem het gevoel gaf dat er voor hem werd gezorgd op een manier die hij al jaren niet meer had ervaren.” De Drunense filantroop verwacht niet dat Hill het geld dat hij aan de oplichters betaalde ooit nog terugziet. Hij legt uit dat hij samen met het slachtoffer aangifte heeft gedaan bij de Thaise politie, “maar zover wij weten is er geen verder onderzoek uitgevoerd.” Hij weet, door het banknummer, alleen dat de oplichters zich vermoedelijk in Nigeria bevinden. "Ik heb helaas weinig hoop dat hij zijn geld ooit terugkrijgt", zegt Friso.