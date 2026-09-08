NAC stelt Kruys aan als nieuwe coach: 'Oprecht trots om hier te zijn'

NAC heeft een dag na het ontslag van Carl Hoefkens al een nieuwe coach gevonden. De 41-jarige Utrechter Rick Kruys gaat per direct aan de slag in Breda en zegt "oprecht trots" te zijn met zijn aanstelling.

Rick Kruys was tot deze zomer coach bij FC Volendam. Met die club promoveerde hij naar de Eredivisie, maar degradeerde een jaar later ook weer, waarna hij vertrok. Eerder was hij coach bij VVV Venlo en interim-coach bij FC Utrecht.

En nu dus NAC Breda, waar hij maar al te blij mee is. “Ik ben oprecht trots dat ik trainer van NAC ben. Hoe de club beleefd wordt in de stad en door supporters, weet iedereen. Dat past ook bij mij."

Kruys is de opvolger van Carl Hoefkens. De Belg werd maandag op straat gezet na tegenvallende resultaten. Ook NAC degradeerde afgelopen seizoen uit de Eredivisie en staat momenteel op plek twaalf van de Keuken Kampioen Divisie.

Technisch directeur Peter Maas verklaart de keuze. “We zijn uit meerdere kandidaten meteen vol voor Rick Kruys gegaan. Hij weet wat het is om voor de prijzen te spelen in de Keuken Kampioen Divisie." Daarmee maakt hij nogmaals duidelijk wat de ambitie van NAC dit seizoen is.

NAC ontvangt vrijdag Jong FC Utrecht in eigen huis, met Kruys langs de zijlijn.