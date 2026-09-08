PSV ontvangt Shakhtar Donetsk in Champions League

PSV speelt donderdagavond in Eindhoven tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. De clubs stonden eerder tegenover elkaar in 2024, toen PSV in de slotfase een spectaculaire comeback maakte. Shakhtar komt naar Nederland als nummer twee van de Oekraïense competitie. PSV is in goede vorm na de overwinning op Ajax.

Gevonden voor jou

Bijna twee jaar geleden zorgde PSV voor een onvergetelijke wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Op 27 november 2024 leek PSV te verliezen, maar dankzij twee goals van Malik Tillman en één van Ricardo Pepi in de laatste acht minuten won de ploeg alsnog. Shakhtar werd destijds uitgeschakeld in de groepsfase, terwijl PSV tot de achtste finale kwam, waar Arsenal te sterk bleek.

Shakhtar Donetsk in vorm

Shakhtar Donetsk staat momenteel tweede in de Oekraïense Premjer Liha, met evenveel punten als koploper Polissja Zjytomyr. Onlangs verloren ze met 0-2 van deze koploper. Onder coach Arda Turan, die sinds vorig jaar aan het roer staat, behaalde Shakhtar de nationale titel en bereikte ze de halve finale van de UEFA Conference League. Ze verloren daarin van Crystal Palace.

Van de doelpuntenmakers van het duel in 2024 speelt niemand meer bij Shakhtar. De huidige sterspelers zijn Alisson en Kauã Elias. Alisson heeft twee goals en twee assists in vijf wedstrijden, terwijl Elias drie keer scoorde in één wedstrijd tegen FC Kudrivka. Door de oorlog in Oekraïne speelt Shakhtar zijn thuiswedstrijden in het stadion van Chelsea FC, Stamford Bridge.

PSV’s prestaties

PSV is dit seizoen nog ongeslagen in de Eredivisie. Afgelopen zondag wonnen ze met 1-3 van Ajax, mede dankzij een doelpunt van debutant Lutsharel Geertruida. Met dertien punten uit vijf wedstrijden staat PSV tweede in de competitie, met een doelsaldo van twaalf. Ricardo Pepi heeft drie goals gemaakt dit seizoen, maar de ploeg heeft nog niet de nul kunnen houden.

In de transferperiode heeft PSV nieuwe spelers binnengehaald, zoals Sami Ouaissa, Sam Lammers en Mikkel Bro Hansen, maar zij hebben nog niet gespeeld. Vorig seizoen kwam PSV niet verder dan de groepsfase van de Champions League, terwijl ze een seizoen eerder de kwartfinale bereikten.