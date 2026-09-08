Mantelzorgers in Halderberge kunnen waardering aanvragen

De gemeente Halderberge biedt mantelzorgers een jaarlijkse waardering. Aanvragen kan van 1 september tot en met 31 oktober.

Gevonden voor jou

Mantelzorgers in Halderberge kunnen opnieuw een mantelzorgwaardering aanvragen. De waardering is bedoeld voor mensen die regelmatig zorgen voor iemand in hun omgeving, zoals een familielid, vriend of buur, en wordt jaarlijks verstrekt door de gemeente.

De aanvraagperiode loopt dit jaar van 1 september tot en met 31 oktober. Ook mantelzorgers die vorig jaar een waardering ontvingen, moeten een nieuwe aanvraag indienen. De gemeente benadrukt dat iedereen die mantelzorg verleent hiervoor in aanmerking kan komen, zelfs als men zichzelf geen mantelzorger noemt.

Hulp bij aanvragen

Wie hulp nodig heeft bij het aanvragen van de waardering, kan terecht bij Mantelzorg Halderberge. Zij bieden ondersteuning en informatie. Je kunt bellen naar 0165 - 313 100, op werkdagen van negen uur ’s ochtends tot twaalf uur ’s middags. Voor meer details is ook de website mantelzorghalderberge.nl beschikbaar.

Met deze waardering laat de gemeente Halderberge zien hoe belangrijk mantelzorgers zijn voor de gemeenschap. Het is een manier om hun inzet te erkennen en te bedanken.