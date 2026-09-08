Rucphen organiseert middag voor mantelzorgers

De gemeente Rucphen en Mantelzorg Rucphen organiseren op dinsdag 10 november een feestelijke middag voor mantelzorgers. Tijdens de bijeenkomst in Sint Willebrord krijgen zij waardering voor hun inzet. Er is ook een informatiemarkt met tips en hulpmiddelen.

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Mantelzorgers worden op de landelijke Dag van de Mantelzorg in het zonnetje gezet. De gemeente Rucphen en Mantelzorg Rucphen nodigen hen uit voor een gezellige middag in gemeenschapshuis De Lanteern aan de Dorpsstraat 119 in Sint Willebrord. Vanaf één uur ’s middags kunnen zij hier een drankje drinken, andere mantelzorgers ontmoeten en hun mantelzorgwaardering ophalen.

Naast de feestelijke sfeer is er een informatiemarkt. Hier kunnen mantelzorgers in een ontspannen omgeving vragen stellen over zorg en ondersteuning thuis. Ook zijn er praktische tips en handige hulpmiddelen te ontdekken. Lokale organisaties en medewerkers van de gemeente staan klaar om mee te denken.

Praktische informatie

Mantelzorgers die meer dan acht uur per week zorgen voor iemand in de gemeente Rucphen, en dit minimaal drie maanden achter elkaar doen, kunnen de mantelzorgwaardering aanvragen. Het gaat om inwoners van Rucphen, Schijf, Sprundel, Sint Willebrord of Zegge. De aanvraag moet uiterlijk maandag 19 oktober binnen zijn.