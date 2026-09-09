Week van Lezen en Schrijven in Valkenswaard

De Week van Lezen en Schrijven vraagt aandacht voor mensen met moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Ook in Valkenswaard zijn er initiatieven om inwoners te helpen met deze basisvaardigheden.

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Van 8 tot en met 15 september is het de landelijke Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze week wordt extra aandacht gevraagd voor mensen die moeite hebben met basisvaardigheden. In Valkenswaard zijn er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning, zodat inwoners praktische hulp kunnen krijgen.

Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en omgaan met digitale middelen zijn belangrijk in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan het invullen van formulieren, reizen met het openbaar vervoer of het lezen van een medicijnbijsluiter. Voor mensen die hier problemen mee hebben, kunnen simpele taken een grote uitdaging worden.

Hulp via het DigiTaalhuis

Het DigiTaalhuis in Valkenswaard biedt ondersteuning aan iedereen die moeite heeft met basisvaardigheden. Hier werken verschillende organisaties samen, zoals de gemeente Valkenswaard, Taalkracht van Summa College, Cordaad Welzijn en Bibliotheek De Kempen. Ze bieden onder andere taallessen, Taalcafés en cursussen voor digitale vaardigheden.

Bij de bibliotheek in Valkenswaard kunnen inwoners iedere donderdag van tien tot twaalf uur terecht voor een gratis spreekuur van het DigiTaalhuis. Hier kun je vragen stellen en persoonlijk advies krijgen. Buiten het spreekuur kunnen inwoners ook contact opnemen met de coördinator.

Meer informatie over de ondersteuning van het DigiTaalhuis en de cursussen van Bibliotheek De Kempen is te vinden op hun website.