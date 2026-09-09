Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Op twee plekken tegelijk brand bij logistiek bedrijf in Bergeijk

Vandaag om 06:47 • Aangepast vandaag om 10:44

Bij een logistiek bedrijf aan de Industrieweg in Bergeijk is woensdagochtend brand uitgebroken. Toen de brandweer kwam om te blussen, bleek ook aan de andere kant van het gebouw brand te zijn. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer kreeg rond vijf uur 's ochtends een melding van een brand. Toen zij bij het bedrijf aankwam, vertelde de beheerder dat aan de andere kant ook brand was.

De brandweer schaalde op naar middelbrand. Het gebouw wordt geventileerd en de politie doet onderzoek naar de dubbele brand. 

  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink
    Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.