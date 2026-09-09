Op twee plekken tegelijk brand bij logistiek bedrijf in Bergeijk

Bij een logistiek bedrijf aan de Industrieweg in Bergeijk is woensdagochtend brand uitgebroken. Toen de brandweer kwam om te blussen, bleek ook aan de andere kant van het gebouw brand te zijn.

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De brandweer kreeg rond vijf uur 's ochtends een melding van een brand. Toen zij bij het bedrijf aankwam, vertelde de beheerder dat aan de andere kant ook brand was. De brandweer schaalde op naar middelbrand. Het gebouw wordt geventileerd en de politie doet onderzoek naar de dubbele brand.