Helmond wil mening over gemeentepagina

De gemeente Helmond vraagt inwoners om hun mening over de gemeentepagina in weekkrant De Loop. Via een enquête kunnen zij tot 24 september aangeven wat zij vinden van de inhoud, uitstraling en taalgebruik. De enquête is anoniem en kan zowel digitaal als op papier worden ingevuld.

Gevonden voor jou

Helmond wil weten hoe inwoners denken over de gemeentepagina’s in De Loop. Misschien missen zij bepaalde informatie of hebben ze suggesties voor een betere invulling. Ook de uitstraling en het taalgebruik worden onder de loep genomen.

De gemeente gebruikt de antwoorden om de pagina’s verder te verbeteren. Het is belangrijk dat de informatie goed aansluit bij wat inwoners willen weten en dat de pagina’s prettig zijn om te lezen. De enquête is volledig anoniem, en de resultaten worden uitsluitend gebruikt voor dit doel.

Hoe invullen?

De enquête kan online worden ingevuld via een speciale link. Voor wie liever een papieren versie gebruikt, zijn er exemplaren beschikbaar op meerdere locaties in Helmond. Deze locaties zijn onder andere Huis voor de Stad, de bibliotheek en verschillende wijkhuizen zoals ’t Brandpunt en De Geseldonk.

Inwoners hebben tot 24 september de tijd om hun mening te geven. Daarna worden de resultaten verwerkt en gebruikt om de gemeentepagina’s te verbeteren.