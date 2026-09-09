Stroomstoring op bedrijventerrein in Breda, veel verkeersproblemen

De elektriciteit viel woensdagochtend rond halfzeven uit op een deel van bedrijventerrein het Spinveld in Breda. Rond acht uur werkte de stroom weer.

Hoeveel bedrijven er precies zijn getroffen door de storing, is nog onduidelijk. De Gamma en een wasstraat op het terrein hadden in elk geval geen stroom woensdagochtend.

Ook de stoplichten op het terrein werkten niet. Dat zorgde voor de nodige verkeersproblemen.