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Stroomstoring op bedrijventerrein in Breda, veel verkeersproblemen

Vandaag om 07:56 • Aangepast vandaag om 09:16

De elektriciteit viel woensdagochtend rond halfzeven uit op een deel van bedrijventerrein het Spinveld in Breda.  Rond acht uur werkte de stroom weer.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Hoeveel bedrijven er precies zijn getroffen door de storing, is nog onduidelijk. De Gamma en een wasstraat op het terrein hadden in elk geval geen stroom woensdagochtend.

Ook de stoplichten op het terrein werkten niet. Dat zorgde voor de nodige verkeersproblemen. 

Stroom uitgevallen op bedrijventerrein in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Stroom uitgevallen op bedrijventerrein in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

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