Masterplan Oirschot stap dichterbij

Het masterplan voor de Boterwijk en Den Heuvel in Oirschot heeft een belangrijke stap gezet. Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan goedgekeurd en legt het nu voor aan de gemeenteraad. Op 15 september wordt het besproken tijdens een raadsbijeenkomst en op 27 oktober volgt een besluit.

Gevonden voor jou

Aan de westkant van Oirschot liggen de gebieden Boterwijk en Den Heuvel. Het masterplan schetst hoe deze locaties in de toekomst ingericht worden. Een van de doelen is het versterken van de cultuurhistorie van de bolle akker. Dit gebeurt onder andere door wandelroutes aan te leggen, zodat het gebied beter verbonden is met de omgeving. Daarnaast wordt het kleinschalige landschap hersteld met bomen, hagen en meer sloten.

Het terrein van de voormalige Boerenbond bij Den Heuvel krijgt een nieuwe invulling met woningbouw. Er komen huizen voor verschillende doelgroepen, waaronder starters en senioren. Ook is er ruimte voor groen, een speeltuin en ontmoetingsplekken. In de Leeuwerikstraat wordt eveneens nieuwe woningbouw gerealiseerd.

Zorgvuldige aanpak

Omwonenden en andere betrokkenen hebben actief meegedacht over het plan. Tijdens bijeenkomsten in 2023 en begin dit jaar konden zij hun ideeën delen. Ook de provincie heeft positief gereageerd op het masterplan. Het proces is volgens de gemeente zorgvuldig verlopen.

Geluidscherm langs A58

Voor de woningbouw is een geluidscherm langs de A58 nodig om aan de wettelijke normen te voldoen. Rijkswaterstaat heeft mondeling toegezegd dit te realiseren, maar schriftelijke bevestiging is nog noodzakelijk. Zonder deze garantie kan de ontwikkeling niet verder.