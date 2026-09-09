Subsidie ErvenPlus voor groener buitengebied

Eigenaren van erven in het buitengebied kunnen subsidie aanvragen via ErvenPlus. Deze regeling helpt om erven natuurvriendelijker te maken.

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Met de subsidie ErvenPlus kunnen eigenaren van erven in het buitengebied hun terrein groener en aantrekkelijker maken voor planten en dieren. De regeling biedt een erfscan met persoonlijk advies en de mogelijkheid om streekeigen planten, bomen en bloemen te ontvangen.

De eigenaren voeren de maatregelen zelf uit, na overleg over de beste manier om het erf te vergroenen. Het doel is om de biodiversiteit in het buitengebied te vergroten en de natuur een handje te helpen.

Beperkt aantal plekken

ErvenPlus is specifiek bedoeld voor eigenaren van een erf in het buitengebied. Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus het is belangrijk om niet te lang te wachten met het aanvragen van de subsidie.

De regeling richt zich op het versterken van de natuur in landelijke gebieden en biedt praktische hulp aan mensen die hun erf willen vergroenen.