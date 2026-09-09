Stichting Leergeld biedt hulp aan gezinnen in armoede

Stichting Leergeld helpt gezinnen in Nederland die moeite hebben om schoolspullen, sportkleding of contributie te betalen. Met financiële steun kunnen kinderen toch meedoen aan normale activiteiten.

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In Nederland leeft één op de twaalf kinderen in armoede. Voor deze kinderen is het vaak onmogelijk om deel te nemen aan activiteiten die voor anderen vanzelfsprekend zijn, zoals sporten, muziekles of zwemles. Stichting Leergeld wil hier verandering in brengen. De organisatie helpt gezinnen met een laag inkomen door financiële ondersteuning te bieden.

De hulp kan bestaan uit het betalen van contributie voor sportverenigingen, de aanschaf van schoolspullen of het mogelijk maken van muzieklessen. Ook computers voor schoolwerk of zwemlessen kunnen onder de regeling vallen. Stichting Leergeld hanteert meestal een inkomensgrens van 130 procent van de bijstandsnorm. In speciale gevallen is hulp mogelijk voor gezinnen die hier net boven zitten.

Individuele beoordeling

Iedere aanvraag bij Stichting Leergeld wordt apart beoordeeld. Gezinnen kunnen via de website van de stichting kijken of ze in aanmerking komen voor hulp. Daar staat ook een knop waarmee een aanvraag gestart kan worden. Het doel van de stichting is om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen aan activiteiten die bijdragen aan hun ontwikkeling.

Stichting Leergeld is actief in verschillende regio’s, waaronder Veldhoven en de Kempen. Voor vragen kunnen gezinnen contact opnemen met een vrijwilliger van de stichting. Dit kan telefonisch op dinsdagen en vrijdagen tussen negen en twaalf uur.