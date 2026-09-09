Schaftkeet tijdelijk toegestaan op parkeerplaatsen in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een schaftkeet op twee parkeerplaatsen naast Baksweer 156 in Raamsdonksveer. Deze tijdelijke vergunning geldt van 2 september 2026 tot en met 1 februari 2027.

Gevonden voor jou

Het gaat om het opslaan van roerende zaken. De schaftkeet zal gedurende vijf maanden op de genoemde locatie staan. De vergunning is verleend op basis van de aanvraag met zaaknummer Z2026-00000619.

Voor wie meer wil weten: het besluit en de bijbehorende stukken zijn op verzoek in te zien. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen het besluit, waarbij de termijn afloopt op 15 oktober 2026.