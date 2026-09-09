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Vergunning verleend voor kap van zieke boom in Raamsdonk

Vandaag om 09:37

De gemeente Geertruidenberg heeft toestemming gegeven voor het kappen van een zieke notenboom aan de Luiten Ambachtstraat 32 in Raamsdonk. Het besluit is genomen op 31 augustus.

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Het gaat om het vellen van een houtopstand, wat betekent dat een boom wordt verwijderd. De vergunning is verleend omdat de boom ziek is.

Het besluit is onderdeel van zaaknummer Z2026-00000605. De gemeente biedt de mogelijkheid om het besluit en bijbehorende stukken op verzoek in te zien.

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