Raadhuiskwartier Oss krijgt nieuw ontwikkelingsprogramma

Het college van Oss heeft het nieuwe programma voor het Raadhuiskwartier vastgesteld. Vanaf 10 september 2026 wordt gestart met de integrale gebiedsontwikkeling van dit deel van de Spoorzone.

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Het gebied rondom de Raadhuislaan wordt ontwikkeld tot een hoogstedelijk woon- en werkgebied met ruimte voor cultuur en groen. Het vernieuwingsprogramma richt zich op het toevoegen van 800 woningen, waaronder sociale huur, en het herontwikkelen van iconische locaties zoals Theater De Lievekamp en het voormalig Rabobankgebouw. Ook wordt een centrale parkeergarage gerealiseerd om het maaiveldparkeren te vervangen.

De plannen sluiten aan bij de omgevingsvisie Oss 2040, waarbij de Spoorzone als centraal ontwikkelgebied wordt gezien. Het programma legt de nadruk op duurzaamheid, zoals vergroening van openbare ruimtes en circulaire bouw. De Raadhuislaan zal een mix bieden van stedelijke voorzieningen, ontmoetingsruimtes en verbeterde verbindingen voor fietsers en voetgangers.

Het programma voorziet ook in maatregelen om hinder tijdens de bouw te beperken, zoals tijdelijke parkeeroplossingen. De gemeente stelt dat de gebiedsontwikkeling een belangrijke impuls geeft aan de woningmarkt en het culturele leven in Oss.