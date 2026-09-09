Gewelddadige dood ezeltje Pleun: oplichters maken er misbruik van

Het verdriet om het verlies van ezeltje Pleun wordt door oplichters misbruikt om mensen met een doneeractie geld afhandig te maken. Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau waarschuwt woensdag op haar social media kanalen niet te doneren. "Wij hebben geen doneeractie / crowdfunding opgezet", luidt de duidelijke boodschap van de opvang waar babyezeltje Pleun dinsdag zwaar toegetakeld en dood werd teruggevonden in de wei.

Marlhene Mouws van Het Ezelpaleis heeft veel verdriet van de gewelddadige dood van het twee weken oude ezeltje Pleun. "Het gaat niet goed, ik heb de hele nacht niet geslapen", vertelt ze woensdagochtend. Het veulen verdween maandagavond vanuit de wei van de opvang en werd dinsdag rond de middag dood gevonden. Ze bleek doodgeschoten en had meerdere wonden. Na de vreselijke ontdekking is Mouws bedolven onder reacties. "Het zijn bijna allemaal hele lieve reacties, ik kom er niet aan toe ze allemaal te lezen." Maar ook ontving ze ronduit schokkende berichten. "Iemand belde en zei: ia, ia, ik heb je ezel verkracht." Mouws wist niet wat ze hoorde en hing compleet verbijsterd op. "In wat voor bizarre wereld leven wij?", vraagt ze zich af.

Maar het blijft niet alleen bij zeer vervelende telefoontjes. Ook oplichters proberen een slaatje te slaan uit de ontsteltenis die is ontstaan na de dood van Pleun. Wie er achter de oproep om te doneren zit weet Mouws niet. En ook de politie weet niets van een mogelijke inzamelingsactie.

"Er is meer met Pleun gebeurd, dan we in eerste instantie dachten."

De politie heeft volgens Mouws tot dinsdagavond half twaalf onderzoek gedaan op en rondom de ezelopvang. "De rechercheurs van de forensische opsporing stonden te kokhalzen van wat ze aantroffen", vertelt ze woensdagochtend aan de telefoon. "Er is meer met Pleun gebeurd, dan we in eerste instantie dachten", gaat ze verder. De politie heeft haar laten weten dat ze uit gaat van meerdere daders. Zelf wil de politie op dit moment geen mededelingen doen over het onderzoek. Het lichaam van Pleun wordt later deze week naar Utrecht gebracht waar autopsie zal plaatsvinden. "Daarna komt ze terug naar huis", zegt Mouws