Bedrijfsgebouw in Zundert wordt uitgebreid met nieuwe voorgevel

In Zundert heeft de gemeente toestemming gegeven voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw en het plaatsen van een deels nieuwe voorgevel op de Ambachten 31.

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Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Zundert en heeft betrekking op een omgevingsvergunning voor de locatie de Ambachten 31. De vergunning, met zaaknummer 0879ZV202600727, werd op 3 september 2026 verzonden. Het gaat om werkzaamheden die zowel het bouwtechnische als het omgevingsplan omvatten.

De aanvraag betreft het vergroten van het bedrijfsgebouw en het vernieuwen van een deel van de voorgevel. Het besluit is nu officieel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen starten.