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Ontdek

Italian Dinner: vierdaags evenement in Reusel zonder vergunningplicht

Vandaag om 09:41

De gemeente Reusel-De Mierden heeft bevestigd dat het evenement Italian Dinner op 23, 24, 25 en 26 juni 2027 aan Markt 50 in Reusel geen vergunning nodig heeft.

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Het evenement Italian Dinner, dat vier dagen duurt, is aangemeld als incidentele festiviteit. De gemeente Reusel-De Mierden heeft de melding op 7 september 2026 afgehandeld en vastgesteld dat voor dit evenement geen vergunningplicht geldt.

Met dit besluit geeft de gemeente aan dat er mogelijk tijdelijke veranderingen in de omgeving kunnen optreden tijdens het evenement. De locatie bevindt zich aan de Markt 50 in Reusel. Het kenmerk voor deze zaak is 16676598.

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