Opening Nieuw Centrumplan Reusel krijgt vergunning

De gemeente Reusel-De Mierden heeft toestemming gegeven voor de opening van het Nieuw Centrumplan "Hart voor Reusel". Dit evenement vindt plaats op 25 september op de Markt in Reusel.

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De gemeente heeft op 7 september 2026 een vergunning verleend voor de organisatie van de feestelijke opening van het nieuwe centrumplan. Dit project, genaamd "Hart voor Reusel", wordt gevierd met een evenement op de Markt.

Met de vergunning wordt het officiële startsein gegeven voor de festiviteiten. Het besluit is onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Bijzondere Wetten. Inwoners van Reusel kunnen eventuele gevolgen voor hun omgeving ervaren door het evenement.

Het kenmerk van deze vergunning is 16676644. Het besluit blijft zes weken ter inzage bij de gemeente.