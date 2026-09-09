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Boom mag worden gekapt aan Kennedylaan in Sterksel
Vandaag om 09:42
De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het kappen van een boom aan de Kennedylaan 11 in Sterksel. Het besluit werd op 7 september genomen.
De aanvraag betreft het vellen van houtopstanden op het adres Kennedylaan 11 in Sterksel. Hiermee is toestemming gegeven om de boom op deze locatie te verwijderen.
Belanghebbenden hebben vanaf 8 september zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen de verleende vergunning. De stukken liggen gedurende deze periode ter inzage op het gemeentehuis.
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