Vergunning verleend voor uitbreiding hoofdgebouw in Heeze

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor de uitbreiding van het hoofdgebouw aan de Beatrixlaan 2 in Heeze. Het besluit is genomen op 7 september en heeft betrekking op bouwen, ruimtelijke ordening en technische bouwactiviteiten.

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Het gaat om een aanvraag met zaaknummer 503582, waarbij toestemming is gegeven voor het aanpassen van het hoofdgebouw. De vergunning omvat zowel bouwwerkzaamheden als het afwijken van bestaande ruimtelijke regels en technische eisen.

Het besluit is definitief, maar belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken. Vanaf 8 september is hiervoor een termijn van zes weken ingesteld. In deze periode zijn de stukken in te zien op het gemeentehuis.