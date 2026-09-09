Bomen rooien in Heeze: vergunning verleend

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het rooien van bomen op diverse locaties. Het besluit is op 7 september genomen en geldt voor het jaar 2026.

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De vergunning heeft betrekking op het vellen van houtopstanden en wordt uitgevoerd door de gemeente zelf. Het besluit is genomen onder zaaknummer 508518.

De werkzaamheden vinden plaats op verschillende plekken binnen de gemeente Heeze-Leende. De vergunning maakt het mogelijk om bomen te rooien die daarvoor zijn aangewezen.