Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen in de Oeffels, Heeze

Het college van Heeze-Leende heeft een gehandicaptenparkeerplaats toegewezen in de Oeffels. De parkeerplaats, gekoppeld aan een specifiek kenteken, komt bij huisnummer 24. Het besluit volgt na een aanvraag van een bewoner.

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De gehandicaptenparkeerplaats is toegewezen na een aanvraag van een bewoner die voldoet aan de gemeentelijke eisen. De locatie is in overleg met de aanvrager vastgesteld en bevindt zich nabij de woning aan de Oeffels in Heeze. Het kenteken van de aanvrager wordt vermeld op het onderbord bij het verkeersbord dat de parkeerplaats aanduidt.

De parkeerplaats blijft beschikbaar zolang de bewoner op het adres blijft wonen en in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart. Volgens de gemeente leidt de maatregel niet tot nadelen voor omwonenden. De politie Oost-Brabant heeft positief geadviseerd over het verkeersbesluit.