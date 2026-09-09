Nieuwe gehandicaptenparkeerplaats in Dorpstraat Leende

De gemeente Heeze-Leende heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats te maken in de Dorpstraat in Leende. De plek is aangewezen voor een bewoner die aan de eisen voldoet en beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart. Het bord wordt geplaatst vlak bij huisnummer 65.

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Het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende heeft goedkeuring gegeven voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Dorpstraat. Deze plek komt tot stand na een aanvraag van een bewoner zonder eigen parkeerplaats, maar met een gehandicaptenparkeerkaart. De locatie is in overleg met de aanvrager gekozen.

Het verkeersbesluit is afgestemd met de politie Oost-Brabant, die positief heeft geadviseerd. De parkeerplaats wordt gemarkeerd met bord E6 en een kentekenonderbord. Zolang de aanvrager op het adres woont en in bezit blijft van de gehandicaptenparkeerkaart, blijft de voorziening bestaan. De maximumsnelheid in dit deel van de Dorpstraat is 30 kilometer per uur.

De situatietekening van de parkeerplaats is beschikbaar gesteld en het besluit ligt vanaf vandaag zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Heeze-Leende.