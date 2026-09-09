Kermis in Etten-Leur-Noord: wegen tijdelijk afgesloten

Van vrijdag 18 tot en met dinsdag 22 september is er kermis in Etten-Leur-Noord. Om dit goed te organiseren, zijn enkele wegen afgesloten vanaf 16 september tot 23 september. Ook de parkeerplaats Havenkom is tijdelijk dicht vanwege de weekmarkt.

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De kermis in Etten-Leur-Noord telt dit jaar negentien attracties. Om alles veilig te laten verlopen, zijn er verkeersmaatregelen genomen. Van 16 september zes uur ’s avonds tot 23 september zes uur ’s avonds zijn meerdere straten en weggedeelten afgesloten. Dit betreft onder meer de Lange Brugstraat, Korte Brugstraat, Van Bergenplein en Geerkade.

De afsluiting geldt voor alle verkeer, behalve voetgangers en hulpverleningsvoertuigen. Fietsers mogen de afgesloten straten niet gebruiken. Daarnaast is er een verbod om stil te staan op deze locaties en tijden, behalve voor voertuigen die noodzakelijk zijn voor hulpverlening, laden en lossen of de op- en afbouw van de kermis.

Ook de parkeerplaats Havenkom is tijdelijk gesloten. Dit gebeurt op 17 september vanaf drie uur ’s middags tot 18 september drie uur ’s middags, vanwege de weekmarkt die dan wordt verplaatst. De verkeersmaatregelen worden aangegeven met borden.