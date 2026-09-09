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Vergunning Survivalrun Udenhout verleend
Vandaag om 09:46
De Survivalrun in Udenhout mag doorgaan op 19 en 20 september 2026. De burgemeester van Tilburg heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend.
Het sportevenement, Survivalrun Udenhout, vindt plaats op 19 en 20 september 2026, beide dagen van negen uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds. De opbouw start vanaf 10 augustus en duurt tot 18 september, terwijl de afbouw gepland staat voor 21 en 22 september. Het evenement wordt gehouden in Udenhout.
De aanvraag voor deze vergunning werd op 31 maart 2026 ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004131. Hiermee heeft de gemeente Tilburg officieel toestemming gegeven voor de organisatie van het evenement.
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