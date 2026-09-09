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Gemeente Tilburg verleent vergunning voor bouw appartementen

Vandaag om 09:46

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor de bouw van vijftien appartementen aan de Bisschop Janssensstraat. Het besluit betreft een wijziging op een eerdere vergunning uit 2020.

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Het gaat om een technische bouwactiviteit op het adres Bisschop Janssensstraat 1-01 tot en met 1-15, dat eerder bekend stond als Hoefstraat 143-145. De aanvraag voor deze wijziging werd op 10 april 2026 ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004580.

De omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouwprojecten of andere wijzigingen die invloed hebben op de omgeving. De gemeente publiceert dit besluit om inwoners op de hoogte te stellen van mogelijke veranderingen in hun buurt.

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