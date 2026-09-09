Navigatie overslaan
Ontdek

Garage Dommel meldt milieubelastende activiteiten in Valkenswaard

Vandaag om 09:46

Garage Dommel in Valkenswaard heeft meldingen ingediend voor milieubelastende activiteiten. Het gaat om onderhoud en reparatie van voertuigen en opslag van goederen aan de Goudenrijderhof.

Gevonden voor jou

Op 23 en 31 augustus 2026 heeft Garage Dommel in Valkenswaard meldingen gedaan ingevolge het Besluit activiteiten leefomgeving. De meldingen zijn bedoeld voor het starten van activiteiten zoals het onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren, gemotoriseerde voertuigen, vliegtuigen, vaartuigen of werktuigen. Ook de opslag van goederen maakt deel uit van de plannen.

De locatie van deze activiteiten is aan de Goudenrijderhof 39 in Valkenswaard. Een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving is een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. Het DSO-verzoeknummer dat aan deze melding is gekoppeld, is 2026082300199.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Valkenswaard

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.