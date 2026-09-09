Garage Dommel meldt milieubelastende activiteiten in Valkenswaard

Garage Dommel in Valkenswaard heeft meldingen ingediend voor milieubelastende activiteiten. Het gaat om onderhoud en reparatie van voertuigen en opslag van goederen aan de Goudenrijderhof.

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Op 23 en 31 augustus 2026 heeft Garage Dommel in Valkenswaard meldingen gedaan ingevolge het Besluit activiteiten leefomgeving. De meldingen zijn bedoeld voor het starten van activiteiten zoals het onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren, gemotoriseerde voertuigen, vliegtuigen, vaartuigen of werktuigen. Ook de opslag van goederen maakt deel uit van de plannen.

De locatie van deze activiteiten is aan de Goudenrijderhof 39 in Valkenswaard. Een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving is een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. Het DSO-verzoeknummer dat aan deze melding is gekoppeld, is 2026082300199.