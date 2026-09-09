Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen op Schuttersweg in Zevenbergen

In Zevenbergen heeft de gemeente Moerdijk een gehandicaptenparkeerplaats aangewezen op de Schuttersweg. De plek is specifiek bedoeld voor een inwoner met een invaliditeitskaart die geen eigen parkeerplek heeft.

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De gehandicaptenparkeerplaats komt ter hoogte van de huisnummers 2 tot en met 32 aan de Schuttersweg. Het verkeersbord E06 met een onderbord waarop het kenteken van de aanvrager staat, markeert de parkeerplaats. De gemeente heeft dit besloten na een integrale afweging van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid.

De aanvrager voldoet aan de eisen van de gemeente voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats. Het betreft een inwoner die zelf de auto bestuurt en vanwege een lichamelijke beperking dichtbij het huis moet kunnen parkeren. De gemeente benadrukt dat dit soort parkeerplekken essentieel zijn om mindervaliden te ondersteunen in hun mobiliteit en deelname aan het maatschappelijk leven.