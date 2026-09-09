Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen in Friesestraat Heijningen

De gemeente Moerdijk heeft een gehandicaptenparkeerplaats toegewezen in de Friesestraat te Heijningen. De parkeerplaats is specifiek bedoeld voor een inwoner met een gehandicaptenparkeerkaart en wordt gemarkeerd met een verkeersbord waarop het kenteken van de aanvrager staat.

Gevonden voor jou

Het verkeersbesluit is genomen om ervoor te zorgen dat mindervalide weggebruikers dicht bij hun woning kunnen parkeren. De gemeente benadrukt dat deze maatregel helpt om een actief en mobiel leven voor deze inwoners mogelijk te maken. De Friesestraat, waar de parkeerplaats komt, is een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom van Heijningen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Volgens de gemeente voldoet de aanvraag aan alle gestelde criteria. De aanvrager is zelf bestuurder van de auto, heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein en beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart. Het verkeersbord dat de parkeerplaats markeert, wordt geplaatst ter hoogte van pandnummer 18. Het besluit is vastgesteld op woensdag 9 september 2026.