Gemeente Moerdijk werkt aan nieuw omgevingsplan voor kern Zevenbergen

De gemeente Moerdijk bereidt een wijziging van het omgevingsplan voor de kern Zevenbergen voor. Het gaat om de gebieden met uitzondering van enkele bedrijventerreinen. Het omgevingsplan vervangt de oude bestemmingsplannen en behoudt bestaande rechten. Reacties op het concept kunnen tot 16 oktober worden ingediend.

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Het nieuwe omgevingsplan is een modern instrument dat alle regels bevat over bouwen en het gebruik van gronden en panden. Hierbij worden de oude bestemmingsplannen vervangen, maar de bestaande rechten blijven behouden. Zo blijft het bijvoorbeeld mogelijk om woningen te bouwen op locaties waar dat nu is toegestaan.

Het concept omgevingsplan is beschikbaar via een digitale kaart, waarop je per locatie de regels kunt bekijken of zoeken op adres. Ook is er een toelichting op de voorgestelde wijzigingen te lezen. Belangrijke bestuursorganen zoals de provincie Noord-Brabant en Waterschap Brabantse Delta hebben het concept ontvangen en kunnen advies geven.

Op basis van deze adviezen en ingediende reacties wordt later dit jaar een definitieve ontwerpwijziging opgesteld, die opnieuw ter inzage wordt gelegd. Het huidige proces richt zich op het behoud van rechten, waardoor er geen informatiebijeenkomst zal plaatsvinden.