Roosendaal stelt nieuw volkshuisvestingsprogramma vast

De gemeente Roosendaal heeft het Volkshuisvestingsprogramma 2026-2030 vastgesteld. Het programma vervangt de eerdere Woonagenda en werkt bestaande visies verder uit.

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Op 1 september 2026 hebben burgemeester en wethouders van Roosendaal het nieuwe Volkshuisvestingsprogramma vastgesteld. Dit programma is verplicht onder de Omgevingswet en bouwt voort op eerdere beleidsdocumenten zoals de Omgevingsvisie en de Regionale Woonzorgvisie.

Het Volkshuisvestingsprogramma vervangt de Woonagenda 2021-2025 en legt de focus op het verder uitwerken van plannen die de kwaliteit van wonen in Roosendaal moeten verbeteren. Het document is een beleidsinstrument dat de gemeente bindt, waardoor er geen bezwaar of beroep tegen de vaststelling mogelijk is.