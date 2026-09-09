Welwater B.V. meldt bodemenergiesysteem in Veldhoven

Welwater B.V. heeft een melding gedaan voor een gesloten bodemenergiesysteem aan de Zandoerleseweg in Veldhoven. Het systeem wordt aangelegd en in gebruik genomen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.

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Het bedrijf Welwater B.V. wil een gesloten bodemenergiesysteem realiseren op Zandoerleseweg 24 in Veldhoven. Een gesloten bodemenergiesysteem is een installatie die warmte en koude uit de bodem kan opslaan en gebruiken, bijvoorbeeld voor verwarming of koeling.

De melding is op 3 september 2026 gedaan bij de gemeente Veldhoven. Dit valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving, wat betekent dat het een kennisgeving is en er geen mogelijkheid is om hiertegen bezwaar te maken.