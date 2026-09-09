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Vergunning verleend voor schutting en poort in Veldhoven

Vandaag om 09:46

De gemeente Veldhoven heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van een schutting en poort aan de Platteelstraat. Het besluit is op 7 september 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om de locatie Platteelstraat 1 in Veldhoven. De vergunning betreft het aanpassen van een bestaande schutting en poort. Burgemeester en wethouders hebben het besluit genomen en de vergunning verleend.

Het besluit en de bijbehorende documenten zijn op verzoek in te zien via de afdeling Mens en Omgeving van de gemeente Veldhoven. Belangstellenden kunnen contact opnemen via telefoonnummer 14 040 of een e-mail sturen naar [email protected].

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