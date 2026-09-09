Beslistermijn verlengd voor buitenschoolse opvang in Deurne

De gemeente Deurne heeft de beslistermijn voor een aanvraag om een buitenschoolse opvang met sportprogramma te realiseren aan de Energiestraat verlengd met zes weken.

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Op 7 september heeft de gemeente besloten de termijn te verlengen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een aanvraag die afwijkt van de regels in het omgevingsplan voor het adres Energiestraat 9 in Deurne. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ-2026-1109.

De verlenging geeft de gemeente meer tijd om het verzoek zorgvuldig te beoordelen. Het besluit is vastgelegd in een verdagingsbesluit. Voor het inzien van de stukken kan contact worden opgenomen met de gemeente Deurne.