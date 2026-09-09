Nieuw appartementencomplex met bedrijfsruimten in Nuenen

In Nuenen is een overeenkomst gesloten voor de bouw van 28 appartementen met bedrijfsruimten aan de Refeling. Het gaat om een project waarbij de huidige bebouwing wordt gesloopt.

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De gemeente Nuenen heeft op 26 augustus 2026 een anterieure overeenkomst ondertekend met de initiatiefnemer van het project aan de Refeling 60-72. Dit betekent dat er afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van een appartementencomplex met 28 woningen en bedrijfsruimten.

De zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf woensdag 9 september 2026 zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Nuenen. Bezwaar maken tegen deze overeenkomst is niet mogelijk.