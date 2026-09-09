Vught weigert aanvraag voor vervangen kozijnen en ramen

De gemeente Vught heeft een vergunningsaanvraag voor het vervangen van kozijnen en ramen aan de achtergevel van een pand aan de Esscheweg afgewezen.

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Burgemeester en wethouders van Vught hebben besloten om een aanvraag voor bouwwerkzaamheden aan de achtergevel van Esscheweg 260 niet goed te keuren. Het betreft het vervangen van kozijnen en ramen. Het besluit is genomen op 3 september 2026.

De aanvraag werd beoordeeld als vergunningsvrij, wat betekent dat er geen aparte toestemming nodig is voor deze activiteit. Toch is de aanvraag niet goedgekeurd.