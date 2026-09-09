Overkapping in Cromvoirt gelegaliseerd

Burgemeester en wethouders van Vught hebben een vergunning verleend voor het legaliseren van een overkapping aan de St.-Lambertusstraat 108 in Cromvoirt. De vergunning is op 3 september 2026 verzonden.

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De overkapping aan de St.-Lambertusstraat 108 in Cromvoirt is al geplaatst en wordt nu officieel gelegaliseerd door de verleende vergunning. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Vught en heeft betrekking op bouwen en bouwtechnische zaken.

Met de vergunning is het bestaande bouwwerk in overeenstemming gebracht met de regels van het omgevingsplan. Het gaat om dossier Z25 – 291537.